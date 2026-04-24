NBA: Προβάδισμα για Τίμπεργουλβς και Χοκς, μείωσαν οι Ράπτορς

Onsports Team

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επέβαλαν τον ρυθμό τους μέσα από την άμυνα και επικράτησαν 113-96 των Ντένβερ Νάγκετς στο τρίτο παιχνίδι της σειράς του πρώτου γύρου στη Δύση, κάνοντας το 2-1. Καθοριστικός ήταν ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, περιορίζοντας σημαντικά τον Τζαμάλ Μάρεϊ, που έμεινε στους 16 πόντους με 5/17 σουτ. Πολύτιμη βοήθεια από τον πάγκο έδωσε ο Άγιο Ντοσούνμου με 25 πόντους.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά (14-4) και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, κρατώντας το Ντένβερ σε χαμηλό ποσοστό ευστοχίας (34,1%). Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 15 ριμπάουντ, αλλά με 7/26 σουτ, ενώ η διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έπεσε κάτω από τους 12 πόντους.

Στην Ανατολή, οι Ατλάντα Χοκς πήραν τη νίκη με 109-108 απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς, χάρη σε καλάθι του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ 12,7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, κάνοντας το 2-1 στη σειρά. Η Ατλάντα είχε χτίσει διαφορά έως και 11 πόντων στην τέταρτη περίοδο, όμως οι Νικς αντέδρασαν και πέρασαν μπροστά με τρίποντο του Τζέιλεν Μπράνσον.

Στην τελευταία επίθεση, ο ΜακΚόλουμ πήρε την ευθύνη και με σουτ μέσης απόστασης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με την άμυνα των Χοκς να βγάζει την τελευταία κατοχή. Ο Τζέιλεν Τζόνσον είχε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Τζόναθαν Κουμίνγκα πρόσθεσε 21 πόντους από τον πάγκο. Για τους Νικς, ο Μπράνσον σημείωσε 26 πόντους, ο Ο Τζι Ανουνόμπι 29 και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς 21 μαζί με 17 ριμπάουντ.

Στο Τορόντο, οι Τορόντο Ράπτορς επικράτησαν 126-104 των Κλίβελαντ Καβαλίερς και μείωσαν τη σειρά σε 2-1, με τους Σκότι Μπαρνς και Αρ Τζέι Μπάρετ να πετυχαίνουν από 33 πόντους. Ο Μπαρνς πρόσθεσε 11 ασίστ και πέντε ριμπάουντ, ενώ καθοριστικός στο τελευταίο δωδεκάλεπτο ήταν ο Τζέιμισον Μπατλ, που σημείωσε και τους 14 πόντους του σε εκείνο το διάστημα, συμβάλλοντας σε επιμέρους 13-4.

Το Κλίβελαντ πλήρωσε τα 22 λάθη του, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να μένει στους 15 πόντους και τον Τζέιμς Χάρντεν να προσθέτει 18.

