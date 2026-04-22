Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Δηλώνει συμμετοχή στο NBA Draft
Οnsports Τeam 22 Απριλίου 2026, 16:16
NBA

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ θα δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft της νέας σεζόν, σύμφωνα με τον ατζέντη του.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ μοιάζει αποφασισμένος να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και όπως ανέφερε ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, θα δηλώσει συμμετοχή στο φετινό draft του ΝΒΑ.

Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ πάντα είχε στο μυαλό του το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και μετά τη φετινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό, όπου έδειξε σε πολλά ματς τις δυνατότητές του στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά πήγε πιο πίσω λόγω των προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετώπισε, θα επιχειρήσει να κάνει αυτό το βήμα.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Draft Express, ο Σαμοντούροβ έχει στα μυαλό και το NCAA.



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved