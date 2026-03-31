NBA: Δύο νέα ρεκόρ για ΛεΜπρόν Τζέιμς - Ξεπέρασε και τον... εαυτό του! (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ΝΒΑ, καταρρίπτοντας διαρκώς νέα ρεκόρ.

Στη νίκη των Λέικερς απέναντι στους Ουίζαρντς 120-101, ο έμπειρος σούπερ σταρ πρόσθεσε ακόμη δύο σημαντικά επιτεύγματα στην ήδη πλούσια καριέρα του. Έφτασε τις 1.228 νίκες, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και πλέον βρίσκεται μία ανάσα από το να βρεθεί μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Την ίδια στιγμή, με τους 21 πόντους, τα 12 ριμπάουντ και τις 10 ασίστ που κατέγραψε, σημείωσε ακόμη ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, καθώς έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει τριπλ-νταμπλ, ξεπερνώντας τη δική του προηγούμενη επίδοση.

Στην 23η σεζόν του στη λίγκα, που αποτελεί επίσης ρεκόρ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης, μετρώντας κατά μέσο όρο 20,9 πόντους, 6,9 ασίστ και 6 ριμπάουντ σε 53 συμμετοχές.