NBA: Θετικός ο Πουλακίδας στην ήττα των Μάβερικς από τους Τίμπεργουλβς (vid)
Print screen / Youtube
Οnsports Τeam 31 Μαρτίου 2026, 10:37
NBA / Ντάλας Μάβερικς

NBA: Θετικός ο Πουλακίδας στην ήττα των Μάβερικς από τους Τίμπεργουλβς (vid)

Θετική ήταν η παρουσία που είχε ο Έλληνας άσος στην αναμέτρηση της ομάδας του Ντάλας με τους «Λύκους» της Μινεσότα. 

Ο Τζον Πουλακίδας είχε θετική παρουσία, παρά την ήττα των Μάβερικς από τους Τίμπεργουλβς στο Ντάλας με 124-94.

Ο 23χρονος ομογενής σούτινγκ γκαρντ ήρθε από τον πάγκο και σε σχεδόν 18 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 8 πόντους με 2/7 σουτ και 2/2 βολές, προσθέτοντας ακόμη 3 ριμπάουντ.

Ο Πουλακίδας είναι Έλληνας δεύτερης γενιάς, αποφοίτησε πέρσι από το Γέιλ και στις αρχές του μήνα υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους «Μαβς».

Η εμφάνιση του Τζον Πουλακίδα στην ήττα στο Μάβερικς - Τίμπεργουλβς 94-124



