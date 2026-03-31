NBA: Θετικός ο Πουλακίδας στην ήττα των Μάβερικς από τους Τίμπεργουλβς (vid)

Θετική ήταν η παρουσία που είχε ο Έλληνας άσος στην αναμέτρηση της ομάδας του Ντάλας με τους «Λύκους» της Μινεσότα.

Ο Τζον Πουλακίδας είχε θετική παρουσία, παρά την ήττα των Μάβερικς από τους Τίμπεργουλβς στο Ντάλας με 124-94.

Ο 23χρονος ομογενής σούτινγκ γκαρντ ήρθε από τον πάγκο και σε σχεδόν 18 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 8 πόντους με 2/7 σουτ και 2/2 βολές, προσθέτοντας ακόμη 3 ριμπάουντ.

Ο Πουλακίδας είναι Έλληνας δεύτερης γενιάς, αποφοίτησε πέρσι από το Γέιλ και στις αρχές του μήνα υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους «Μαβς».