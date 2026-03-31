NBA: Μυθικός Γκίλτζους-Αλεξάντερ και οι Θάντερ πήραν το ντέρμπι με Πίστονς

Οnsports Τeam

Ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ σταμάτησε στους 47 πόντους και οδήγησε τους Θάντερ σε νίκη 114-110 απέναντι στους Πίστονς στην παράταση, σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή των περιφερειών τους.

Ο σούπερ σταρ των πρωταθλητών πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ το Ντιτρόιτ παρατάχθηκε χωρίς τους Κέιντ Κάνιγχαμ και Τζέιλεν Ντούρεν.

Οι Σπερς επικράτησαν 129-114 των Μπουλς, με τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά να κυριαρχεί σημειώνοντας 41 πόντους και 16 ριμπάουντ. Μάλιστα, κατέγραψε το τρίτο πιο γρήγορο νταμπλ-νταμπλ από τη σεζόν 1997/98, καθώς το πέτυχε μόλις στα πρώτα 8 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα συμμετοχής του.

Στη Δύση, πίσω από το Σαν Αντόνιο βρίσκονται οι Λέικερς, οι οποίοι έφτασαν σε άνετη νίκη με 120-101 επί των Γουίζαρντς. Παρά την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς λόγω τιμωρίας, ο Λεμπρόν Τζέιμς σημείωσε τριπλ-νταμπλ με 21 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ, φτάνοντας παράλληλα τις 1.228 νίκες στην καριέρα του και ισοφαρίζοντας τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Οι Χοκς συνέχισαν την εξαιρετική τους πορεία εντός έδρας, φτάνοντας τις 13 συνεχόμενες νίκες μετά το 112-102 επί των Σέλτικς, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Για τους ηττημένους, ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 29 πόντους, ενώ απουσίαζε ο Τζέισον Τέιτουμ.

Οι Χιτ έκλεισαν δυναμικά την αναμέτρησή τους απέναντι στους Σίξερς, τρέχοντας ένα σερί 14-0 στην τελική ευθεία και φτάνοντας στη νίκη με 119-109. Ο Τάιλερ Χίρο ήταν πρώτος σκόρερ με 30 πόντους, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 23 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Με ηγέτη τον Ντέβιν Μπούκερ, που σημείωσε 36 πόντους, οι Σανς επικράτησαν με 131-105 στο Μέμφις, πραγματοποιώντας μια επιβλητική εμφάνιση.

Ο Άντονι Έντουαρντς επέστρεψε μετά από απουσία έξι αγώνων και, ερχόμενος από τον πάγκο, σημείωσε 17 πόντους, συμβάλλοντας στη νίκη των Τίμπεργουλβς με 124-94 στο Ντάλας.

Τέλος, οι Έβαν Μόμπλεϊ και Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσαν από 34 πόντους, οδηγώντας τους Καβαλίερς σε εκτός έδρας νίκη με 122-113 στην Γιούτα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Χιτ - Σίξερς 119-109

Χοκς - Σέλτικς 112-102

Γκρίζλις - Σανς 105-131

Σπερς - Μπουλς 129-114

Μάβερικς - Τίμπεργουλβς 94-124

Τζαζ - Καβαλίερς 113-122

Θάντερ - Πίστονς 114-110

Λέικερς - Ουίζαρντς 120-101