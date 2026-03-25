Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Νέος «μνηστήρας» για Αντετοκούνμπο - Ποια ομάδα «κινείται δυναμικά για την απόκτησή του»
AP Photo/Aaron Gash
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 12:28
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Χιούστον Ρόκετς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον στην αγορά του ΝΒΑ, με τους Χιούστον Ρόκετς να προστίθενται στη λίστα των ομάδων που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει αβέβαιο, καθώς ο Έλληνας σταρ φέρεται να έχει διαφωνίες με τον οργανισμό σχετικά με τον ρόλο και τη διαχείρισή του, γεγονός που τον καθιστά ανοιχτό στο ενδεχόμενο αποχώρησης.

Αρκετές ομάδες του πρωταθλήματος εξετάζουν την περίπτωσή του, μεταξύ των οποίων οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, που παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον «Greek Freak».

Σύμφωνα με τον Κρις Μάνιξ του «Sports Illustrated», οι Χιούστον Ρόκετς μπαίνουν πλέον δυναμικά στο παιχνίδι για την απόκτησή του. Όπως ανέφερε στο podcast «Open Floor», η ομάδα του Χιούστον αναμένεται να κινηθεί το καλοκαίρι, επιχειρώντας να τον εντάξει στο ρόστερ της.

 

Υπενθυμίζεται πως ο ιδιοκτήτης των Μπακς έχει δηλώσει πρόσφατα ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είτε θα προχωρήσει σε ανανέωση του συμβολαίου του είτε θα αποτελέσει αντικείμενο ανταλλαγής.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved