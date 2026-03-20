Ιδιοκτήτης Μπακς για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είτε θα ανανεώσει, είτε θα γίνει trade»
Onsports Team 20 Μαρτίου 2026, 17:10
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

Έριξε… βόμβα ο Ουές Έντενς, αφεντικό της ομάδας του Μιλγουόκι, καθώς με δηλώσεις του στο ESPN άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο αποχώρησης του «Greek Freak».

Τα μπρος-πίσω στην υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς, είναι συνεχόμενα πλέον. Οι δύο πλευρές έχουν στο σημείο διαφωνιών για αρκετά ζητήματα και το μπασκετικό μέλλον του σούπερ σταρ του NBA, κρέμεται από μια κλωστή.

Ο ιδιοκτήτης των «ελαφιών», ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δείχνοντας παράλληλα πως υπάρχει ζήτημα και μάλιστα σοβαρό, αναφορικά στο αν ο Γιάννης θα είναι στο Μιλγουόκι σε μερικούς μήνες από τώρα.

Η πρόσφατη διαφωνία του Αντετοκούνμπο με την ομάδα του αναφορικά με το αν πρέπει να μείνει εκτός αγώνων ως το τέλος της σεζόν, τροφοδότησε νέα σενάρια. Τα οποία ο Ουένς Έντενς, επιβεβαίωσε πέρα για πέρα. Με το αφεντικό των Μπας να μιλά στο ESPN για την υπόθεση.

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής ομάδας, ούτε λίγο ούτε πολύ είτε θα ανανεώσει το συμβόλαιό του το οποίο λήγει σε ένα χρόνο, είτε θα γίνει trade! Αυτό ξεκαθάρισε ο ιδιοκτήτης των Μπακς.

«Ο Γιάννης μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Οπότε ένα από τα δύο θα γίνει: είτε θα ανανεώσει, είτε θα γίνει trade», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Η πιθανότητα να τον αφήσουμε απλώς να τελειώσει τη σεζόν… Δεν μπορούμε να το αντέξουμε οικονομικά. Δεν συνάδει με το συμφέρον του συλλόγου. Δεν είναι θέμα του Γιάννη. Αφορά οποιονδήποτε παίκτη που βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του».

 



