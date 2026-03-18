«Σχίσμα» στις σχέσεις Αντετοκούνμπο-Μπακς (vid)

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Μιλγουόκι θέλει να… ξεκουράσει μέχρι το τέλος της σεζόν τον «Greek Freak» με τον Έλληνα σούπερ σταρ να μην το συζητάει.

Έντονα «σύννεφα» πάνω από το Μιλγουόκι και πιο συγκεκριμένα στις σχέσεις των Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το όλο σίριαλ της ανταλλαγής του ή όχι φαίνεται πως έχει δημιουργήσει ρήγματα στις σχέσεις των δύο πλευρών και σύμφωνα με δημοσιεύματα της Αμερικής έχει δημιουργηθεί σοβαρό θέμα μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, οι Μιλγουόκι Μπακς θέλουν να μην χρησιμοποιήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα 14 ματς που απομένουν μέχρι το φινάλε, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια. Και αυτό γιατί τόσο ο Έλληνας αστέρας θα μπορούσε να αναρρώσει 100% από τους τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει φέτος, αλλά και γιατί η ομάδα θα είχε καλύτερες πιθανίτητες για ένα υψηλό pick αν γνωρίσει περισσότερες ήττες.

Αυτό όμως είναι κάτι που δεν θέλει ούτε να το συζητήσει ο ίδιος ο παίκτης ο οποίος δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να βάλει τέλος στην αγωνιστική του σεζόν από τα μέσα Μαρτίου.

Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές τόσο για την τελική απόφαση που θα παρθεί, όσο και για τις… μελλοντικές.