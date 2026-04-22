Mundobasket 2031: Επίσημα στη Γαλλία η διοργάνωση - Οι πόλεις και οι ημερομηνίες
x.com / FIBA
Onsports Team 22 Απριλίου 2026, 13:57
MUNDOBASKET

Η FIBA ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αποτελέσει τη διοργανώτρια χώρα του Mundobasket 2031.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2031.

Οι αγώνες των πρώτων φάσεων θα φιλοξενηθούν σε τρεις πόλεις. Τη Λιλ, τη Λιόν και το Παρίσι.

Η τελική φάση της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στην γαλλική πρωτεύουσα, όπου θα αναδειχθεί και η παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα.



