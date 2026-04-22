Mundobasket 2031: Επίσημα στη Γαλλία η διοργάνωση - Οι πόλεις και οι ημερομηνίες
Η FIBA ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αποτελέσει τη διοργανώτρια χώρα του Mundobasket 2031.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2031.
Οι αγώνες των πρώτων φάσεων θα φιλοξενηθούν σε τρεις πόλεις. Τη Λιλ, τη Λιόν και το Παρίσι.
Η τελική φάση της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στην γαλλική πρωτεύουσα, όπου θα αναδειχθεί και η παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα.
The FIBA Central Board has assigned the hosting rights of the FIBA Basketball World Cup 2031 to France. Three French cities - Lille, Lyon and Paris - will host the World Cup from August 29 to September 14, 2031, with the final phase to be… pic.twitter.com/SxXOpQPaZE