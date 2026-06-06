ΑΕΚ: Ενίσχυση στα άκρα με την Αθανασία Φακοπουλίδου

Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση της Αθανασίας Φακοπουλίδου για το γυναικείο τμήμα βόλεϊ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής της, η 28χρονη ακραία, με ύψος 1,81 μ. εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία με την ΑΕΚ, τονίζοντας ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση να φορέσει τη συγκεκριμένη φανέλα.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως στόχος της είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις υψηλές προσδοκίες που συνοδεύουν την παρουσία της στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Αθανασία Φακοπουλίδου. Η 28χρονη (22/05/1998) ακραία, ύψους 1,81μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Αθανασία Φακοπουλίδου ξεκίνησε το βόλεϊ αγωνιζόμενη στον Πιερικό και τον Αρχέλαο Κατερίνης. Την τριετία 2013-2016 αγωνίστηκε στον Φιλαθλητικό Λαρισαϊκό. Το 2016 έκανε ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της παίρνοντας μεταγραφή για το Μαρκόπουλο, ενώ ακολούθησε ο ΖΑΟΝ (2017-2019). Το καλοκαίρι του 2019 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ στο μέσο της σεζόν 2020-21 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη τριετία βρέθηκε σε Αιγάλεω, Αμαζόνες και Απολλώνιο, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια είχε επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

Έχει κατακτήσει 1 Πρωτάθλημα, 1 Κύπελλο και 1 Σούπερ Καπ Ελλάδας».