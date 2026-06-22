Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανήμερα των γενεθλίων του, παρουσίασε με κάθε επισημότητα την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και το ΜΠΙΦ αναλύει πρόσωπα και καταστάσεις.

Σήμερα μπορεί να μην είναι ημέρα για... ΜΠΙΦ, αλλά Ηλίας Λαλιώτης και Γιάννης Κουβόπουλος από το Telekom Center Athens ξεκινούν ένα δικό τους... ιστορικό ΜΠΙΦ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ιστορική επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας, μετά από 14 χρόνια απουσίας και ο Σέρβος τεχνικός βάζει πλώρη για νέες κορυφές, νέες επιτυχίες και να στίγμες δόξας.

Στο τραπέζι του ΜΠΙΦ τα... πάντα. Σχόλια, αναλύσεις, ρεπορτάζ και η επόμενη ημέρα του Παναθηναϊκού.

Συντονιστείτε στις 15:00 ακριβώς... Πάνω-κάτω...