Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 82-84: «Απόδραση» από τη Λυών με σούπερ Μονέκε

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Ερυθρός Αστέρας απέδρασε με το «διπλό» από την έδρα της Βιλερμπάν (82-84), χάρη σε μεγάλο καλάθι του Κρις Τζόουνς στο φινάλε και εξαιρετική εμφάνιση του Τσίμα Μονέκε.

Οι Σέρβοι μπήκαν πιο δυνατά στο παρκέ και, με πρωταγωνιστές τους Νουόρα και Οτζελέγιε, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +3 (23-26). Στη δεύτερη περίοδο, όμως, η Βιλερμπάν ανέβασε στροφές και με κύριο επιθετικό όπλο τον Μποθ Γκατς (11π.) έτρεξε ένα επιμέρους 23-16, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα τεσσάρων πόντων για το 46-42.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε σε εξίσου υψηλούς τόνους και στο δεύτερο μέρος, με τους Γάλλους να διατηρούν οριακά τα ηνία. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν το έβαλε κάτω και στην τέταρτη περίοδο ισοφάρισε (77-77, 38'), ενώ με Οτζελέγιε και Νουόρα πέρασε μπροστά (80-82, 40').

Η Βιλερμπάν απάντησε προσωρινά ισοφαρίζοντας με τον Μπολομπόι, αλλά στην τελευταία λέξη του αγώνα ο Κρις Τζόουνς είπε την… τελευταία λέξη, χαρίζοντας τη σπουδαία νίκη στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης