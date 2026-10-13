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Ολυμπιακός: Οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στη Λυών μέσω του «Together We Fly»

Μέσω ανακοίνωσης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού στη Λυών για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν στις 30 Δεκεμβρίου.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στη Λυών μέσω του «Together We Fly»
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Έτοιμος για την δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν είναι ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στη «Roig Arena» για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Την ίδια ώρα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες του προγράμματος «Together We Fly» για τους φιλάθλους που επιθυμούν να ταξιδέψουν στη Γαλλία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στη Βιλερμπάν (30/12).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ένα ακόμη Τogether We Fly έρχεται, με προορισμό αυτή τη φορά τη Γαλλία!

Ο Ολυμπιακός στο τελευταίο παιχνίδι της θρυλικής χρονιάς θα αντιμετωπίσει στις 30 Δεκεμβρίου την ASVEL στη Λυών και σε θέλει στο πλευρό του!

Κλείσε τώρα τη θέση σου, ταξίδεψε μαζί με την ερυθρόλευκη αποστολή στη γαλλική πόλη και στήριξε την ομάδα μας στη μάχη για το διπλό!

Το πρόγραμμα της εκδρομής

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου

15:00: Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το check-in στην AEGEAN.

17:00: Αναχώρηση για τη Γαλλία.

Διανυκτέρευση στη Λυών.

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου

20:00 (τοπική ώρα): Παρακολούθηση της αναμέτρησης ASVEL – OLYMPIACOS BC στην LDLC ASVEL Villeurbanne Arena.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, αναχώρηση για το αεροδρόμιο και επιστροφή στην Αθήνα.

Επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει!

ΠΑΚΕΤΟ Α | 590€ ανά άτομο

Περιλαμβάνει:

Αεροπορικά εισιτήρια.

Εισιτήριο για την αναμέτρηση ASVEL – Ολυμπιακός.

Δεν περιλαμβάνονται διαμονή και μεταφορές. Οι φίλαθλοι μπορούν να επιλέξουν και να οργανώσουν τη διαμονή τους ανεξάρτητα.

ΠΑΚΕΤΟ Β – MARINE TOURS | 825€ ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

Περιλαμβάνει:

Αεροπορικά εισιτήρια.

Εισιτήριο αγώνα.

Μία διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στο ξενοδοχείο Ibis Styles Lyon Centre Confluence 3 αστέρων.

Όλες τις μεταφορές.

Σημείωση: Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε τρίκλινα δωμάτια.

ΠΑΚΕΤΟ C – MARINE TOURS | 895€ ανά άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο

Περιλαμβάνει:

Αεροπορικά εισιτήρια.

Εισιτήριο αγώνα.

Μία διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό στο ξενοδοχείο Ibis Styles Lyon Centre Confluence 3 αστέρων.

Όλες τις μεταφορές.

Ξενοδοχείο πακέτων Β & C: Ibis Styles Lyon Centre Confluence 3 αστέρων

Επιπλέον παροχές: Ασφάλεια αστικής ευθύνης και συνοδός εκδρομής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές αποκλειστικά μέσω της φόρμας συμμετοχής και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων των αγώνων. Μετά την υποβολή της δήλωσης, θα λάβετε email για την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και τις οδηγίες πληρωμής για την εξασφάλιση της θέσης σας.

Για όλες τις ενημερώσεις σχετικά με το ταξίδι, επισκεφθείτε τη σελίδα του Together We Fly.

Για πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα Β και C της Marine Tours, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Οριέττα Κάτια στο 210 3712249.

Όλοι μαζί, δίπλα στον Θρύλο!»

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