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Ομπράντοβιτς: «Ξεχωρίζω τον Μπόνγκα, ήταν εκπληκτικός στην άμυνα»

Ο Σέρβος κόουτς του Παναθηναϊκού AKTOR αποθέωσε τον Γερμανό, παρότι αυτός δεν σκόραρε, όμως ήταν απροσπέλαστος στην άμυνα. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Ομπράντοβιτς: «Ξεχωρίζω τον Μπόνγκα, ήταν εκπληκτικός στην άμυνα»
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Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο EuroLeague TV:

«Όταν έχεις πρόβλημα στην επίθεση, πρέπει να συνεχίσεις να παίζεις σκληρά στην άμυνα. Είναι μία ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ η Φενέρ. Μερικές φορές μας έκαναν παγίδες, ήταν πρόβλημα για εμάς. Αλλά έχουμε έμπειρους παίκτες. Πολλοί συνεισέφεραν αλλά θα ξεχωρίσω τον Μπόνγκα, ο οποίος ήταν εκπληκτικός αμυντικά.

Να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε χαρούμενοι ως τώρα. Μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η άμυνα. Είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν είμαστε εγωιστές. Έχουμε ποιότητα και αυτό είναι σημαντικό».

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