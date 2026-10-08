Ομπράντοβιτς: «Ξεχωρίζω τον Μπόνγκα, ήταν εκπληκτικός στην άμυνα»

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο EuroLeague TV:

«Όταν έχεις πρόβλημα στην επίθεση, πρέπει να συνεχίσεις να παίζεις σκληρά στην άμυνα. Είναι μία ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ η Φενέρ. Μερικές φορές μας έκαναν παγίδες, ήταν πρόβλημα για εμάς. Αλλά έχουμε έμπειρους παίκτες. Πολλοί συνεισέφεραν αλλά θα ξεχωρίσω τον Μπόνγκα, ο οποίος ήταν εκπληκτικός αμυντικά.

Να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε χαρούμενοι ως τώρα. Μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η άμυνα. Είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν είμαστε εγωιστές. Έχουμε ποιότητα και αυτό είναι σημαντικό».