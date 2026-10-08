Η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε στη θέση της την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία επιχείρησε να... διαφημίσει ως επίτευγμα, μια κίνηση που κάθε άνθρωπος θα θεωρούσε αυτονόητη. 

Η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού
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Σε μια προσπάθειά της να επιτεθεί ξανά στον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και επιχείρησε να διαφημίσει ένα γεγονός που κάθε λογικός άνθρωπος θα θεωρούσε αυτονόητο.

Και σίγουρα κανείς φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα έβγαινε να παινευτεί για κάτι τέτοιο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε τη δική του απάντηση, σχολιάζοντας στο Instagram:

«Φανταστείτε δηλαδή τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν, έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο».

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