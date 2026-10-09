Ρογκαβόπουλος: «Να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ταπεινοί, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες και χαρακτήρες»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους. Μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας, το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια, αλλά και στην ανάγκη για συγκέντρωση και ταπεινότητα ενόψει της συνέχειας.

Όσα δήλωσε ο Ρογκαβόπουλος:

«Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Παίξαμε καλά, περιμένουμε και τους τραυματίες. Προχωράμε, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ταπεινοί. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας, όλοι δίνουν το 100% και το προπονητικό σταφ είναι εξαιρετικό.

Να έχουμε υγεία, είναι πολύ νωρίς, ο κόσμος ενθουσιάζεται γιατί βλέπει ωραία πράγματα στο γήπεδο. Τώρα έχουμε και τα εκτός έδρας παιχνίδια, που είναι μια διαδικασία που θα περάσουν όλες οι ομάδες.

Πρέπει να παραμείνουμε συμπαγείς. Είναι πολύ πλήρης η ομάδα, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες και χαρακτήρες και παίκτες - προσωπικότητες.

Είναι πολύ τιμητικό να σου δίνει τα εύσημα ο κόουτς Ομπράντοβιτς. Προσπαθώ για το καλύτερο και την ομάδα».