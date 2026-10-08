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Χάαλαντ: «Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή πρέπει πάντα να χαμογελάμε»

Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.

Χάαλαντ: «Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή πρέπει πάντα να χαμογελάμε»
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Η Μάντσεστερ Σίτι διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς στο προσκήνιο βρίσκεται η υπόθεση των οικονομικών παραβιάσεων για τις οποίες έχει καταδικαστεί από την Premier League.

Την ίδια ώρα, οι «πολίτες» καλούνται να αφήσουν στην άκρη όσα συμβαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου και να επικεντρωθούν σε μία από τις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις της σεζόν. Η Σίτι αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ την Κυριακή (11/10, 18:30) στο Άνφιλντ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League.

Ενόψει του μεγάλου ντέρμπι, ο Έρλινγκ Χάαλαντ θέλησε να απευθυνθεί στους φίλους της Μάντσεστερ Σίτι που θα ταξιδέψουν στο Λίβερπουλ για να στηρίξουν την ομάδα.

Οι δηλώσεις του Χάαλαντ:

«Πιστεύω ότι θα περάσουν καλά. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Πρέπει να μείνουμε ο ένας δίπλα στον άλλον και πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή πρέπει πάντα να χαμογελάμε.

Επομένως, πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι, να κοιτάξουμε μπροστά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αγώνες. Στη συνέχεια ας προσπαθήσουμε να απολαύσουμε την κατάσταση και το παιχνίδι».

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν αυτό είναι το κλειδί ο Χάαλαντ απάντησε:

«Ναι, όπως είπα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να διαδώσουμε την αγάπη ο ένας στον άλλο. Επομένως, ναι, να παραμείνουμε ενωμένοι, να απολαύσουμε την διαδρομή και να χαμογέλαμε».

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