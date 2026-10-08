Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Το alley-oop κάρφωμα του Γιαμπουσέλε που ξεσήκωσε το T-Center (video)

Μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε, οι «πράσινοι» προσέφεραν μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της βραδιάς.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σήκωσε το βλέμμα προς την αντίπαλη μπασκέτα και ύψωσε την μπάλα προς τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος φόργουορντ απογειώθηκε και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της τουρκικής ομάδας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό στις εξέδρες του T-Center.