Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Το alley-oop κάρφωμα του Γιαμπουσέλε που ξεσήκωσε το T-Center (video)
Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε συνεργάστηκαν άψογα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που ξεσήκωσε το T-Center.
Μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε, οι «πράσινοι» προσέφεραν μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της βραδιάς.
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σήκωσε το βλέμμα προς την αντίπαλη μπασκέτα και ύψωσε την μπάλα προς τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος φόργουορντ απογειώθηκε και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της τουρκικής ομάδας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό στις εξέδρες του T-Center.