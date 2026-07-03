«Πρόταση της Κράσνονταρ για Οζντόεφ»

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ μπορεί να μη συνεχίζει την καριέα του στη Θεσσαλονίκη και να γυρίζει σελίδα μετά από τρία χρόνια παρουσίας στη συμπρωτεύουσα, όπως όλα δείχνουν όμως όχι μόνο δε θα αργήσει να βρει ομάδα, αλλά ετοιμάζεται να επιστρέψει στα... πάτρια εδάφη.

Τις τελευταίες μέρες είχε υπάρξει ένα ενδιαφέρον της Ερζουρούμσπορ για τον Οζντόεφ, με τους Ρώσους να βάζουν την Κράσνονταρ στο «παιχνίδι».

Όπως αναφέρει το ρωσικό Championat, το οποίο έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ, η Κράσνονταρ προσφέρει στον Μαγκομέντ Οζντόεφ διετές συμβόλαιο, κάτι το οποίο έψαχνε ο παίκτης αυτό το καλοκαίρι.