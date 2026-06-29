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Βεζένκοφ: «Εύχομαι τα καλύτερα στον Φαλ, δεν μπορείς να σβήσεις 5 χρόνια»

Ο Σάσα Βεζένκοφ σχολίασε τη συμφωνία του Μουσταφά Φαλ με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τα deal του Ολυμπιακού με τους Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ και Μοντέρο.

Βεζένκοφ: «Εύχομαι τα καλύτερα στον Φαλ, δεν μπορείς να σβήσεις 5 χρόνια»
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Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στη Βουλγαρία για να ενισχύσει την εθνική ομάδα της χώρας του ενόψει του κρίσιμου αγώνα κόντρα στη Νορβηγία.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε μίλησε και για άλλα θέματα, όπως τη μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό, αλλά και την επικείμενη άφιξη του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ολυμπιακό.

«Αυτή είναι ήδη μια επαγγελματική απόφαση, ο καθένας έχει τη δική του οικογένεια, πράγματα που σκέφτεται για το μέλλον του. Δεν μπορείς να σβήσεις 5 χρόνια με συγκεκριμένους ανθρώπους από το μυαλό και την καρδιά σου. Έχουμε βιώσει τόσα πολλά συναισθήματα, οπότε του εύχομαι τα καλύτερα. Θα είμαστε αντίπαλοι για 40 λεπτά, αλλά θα θυμάμαι πάντα τα πράγματα που έχουμε βιώσει μαζί», είπε για τον Φαλ.

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Για τη μεταγραφή του Μίλερ-ΜακΙντάιρ ανέφερε: «Ξέρω ότι έχει υπογράψει με την ομάδα μας εδώ και ένα μήνα. Νομίζω ότι με την υπογραφή του, του Μοντέρο, με τα παιδιά από πέρυσι, θα έχουμε μια σοβαρή ομάδα, απλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο.

Ο Κόντι έχει κάποια προβλήματα, τραυματίστηκε στο τέλος της σεζόν. Κάθε μεταγραφικό παράθυρο είναι διαφορετικό. Νομίζω ότι ο παίκτης που έχουμε στο αρχείο μας, ο Γκίμπσον, είναι πολύ καλός παίκτης. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά με το διαβατήριό του, τον Αύγουστο θα είναι στην εθνική ομάδα, οπότε έχουμε ένα Σχέδιο Β».

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