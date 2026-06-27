Μοντέρο: «Κυκλοφορούν πολλές φήμες για μένα, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα»

Τα «ερυθρόλευκα» του Ολυμπιακού προβάρει εδώ και μερικές εβδομάδες ο Ζαν Μοντέρο, με την ομάδα του Πειραιά να αποτελεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο «El Problema», αφού έκλεισε τη χρονιά με τη Βαλένθια, ξεκίνησε τις καλοκαιρινές του διακοπές χωρίς να έχει επισημοποιηθεί ακόμα η συμφωνία με τους Πειραιώτες.

Ο Δομινικανός γκαρντ, παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στην πατρίδα του, μιλώντας σε εκπομπή στο YouTube.

Όπως ήταν φυσικό, το μέλλον του βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, με τους παρουσιαστές να τον ρωτούν ευθέως και με μεγάλη σιγουριά αν έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό.

Ο Μοντέρο, ωστόσο, απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του και όταν έγινε αναφορά στο φημολογούμενο συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», αντέδρασε με χιούμορ:

«Πώς; Πώς; Μέχρι και τα χρήματα ξέρετε;»

Στη συνέχεια, πάντως, πήρε θέση για τα όσα ακούγονται γύρω από το επόμενο βήμα του και τις προτάσεις που έχει δεχθεί (τόσο από τη Βαλένθια όσο και από τον Ολυμπιακό), χωρίς πάντως να κατονομάσει την ελληνική ομάδα:

«Όχι, δεν με έκαναν να νιώσω άσχημα οι δηλώσεις για την παραμονή μου στη Βαλένθια. Ήμουν απλώς πάρα πολύ χαρούμενος με όσα πετύχαμε. Στο τέλος της ημέρας ήταν ένας στόχος που κυνηγούσαμε όλοι, γιατί είχαμε περάσει πολλές δυσκολίες στην πορεία. Πέρσι, φέτος στο Κύπελλο, στο Final Four... Αυτό που ζήσαμε ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για όλους μας.

Εκείνος είπε αυτά που είπε επειδή προφανώς κυκλοφορούν πολλές φήμες. Στο τέλος θα έρθει η στιγμή του αποχαιρετισμού, της άφιξης ή ό,τι άλλο πρόκειται να συμβεί. Εγώ όμως δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με αυτά. Αυτή τη στιγμή θέλω μόνο να απολαύσω τις στιγμές, να κοιτάξω μπροστά και σε λίγες ημέρες να ενσωματωθώ στην εθνική ομάδα».

«Ο κόσμος παρεξηγεί τα πράγματα. Όταν βγήκαν αυτές οι ειδήσεις, νομίζω πως από όλους τους παίκτες εγώ δέχθηκα τη μεγαλύτερη επίθεση στα social media. Με έβριζαν, μου έγραφαν διάφορα...

Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές ο κόσμος δεν γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει. Γι' αυτό προσπαθώ να κρατιέμαι μακριά από τα μέσα δικτύωσης. Βέβαια, όσο κι αν προσπαθείς να τα αγνοήσεις, κάποια στιγμή φτάνουν σε εσένα.

Εκείνη τη στιγμή, όμως, το μόνο που σκεφτόμασταν όλοι στην ομάδα ήταν να κατακτήσουμε έναν τόσο μεγάλο τίτλο. Είχαμε δύο χρόνια χωρίς επιτυχίες. Τώρα τα καταφέραμε. Το μόνο που περνούσε από το μυαλό μου ήταν να χαρώ τη στιγμή και να δώσω χαρά σε όσους μας στήριζαν από την πρώτη μέρα της σεζόν».