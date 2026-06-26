· Παναθηναϊκός

Ισπανικά Μέσα: «Ο Παναθηναϊκός υπογράφει τον Μπαντιό»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία ο παίκτης της Βαλένθια μετράει αντίστροφα για να φορέσει τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Ισπανικά Μέσα: «Ο Παναθηναϊκός υπογράφει τον Μπαντιό»
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Μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Μουσταφά Φαλ ο Παναθηναϊκός φέρεται να είναι έτοιμος να προχωρήσει στη δεύτερη μεταγραφική του κίνηση.

Η ιστοσελίδα "encestando.es" μάλιστα θεωρεί τελειωμένη την υπόθεση του Μπαντιό, καθώς αναφέρει πως ο παίκτης «ορχήστρα» της φετινής Βαλένθια είναι μια ανάσα από το Telkom Center Athens.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να πληρώσει τη ρήτρα του παίκτη, που αγγίζει το 1.5 εκατομμύρια ευρώ και να τον κάνει δικό του.

Ο Μπαντιό προέρχεται από μία εκπληκτική σεζόν, μετρώντας 11,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μ.ο. στα 40 ματς της Euroleague ποου αγωνίστηκε, ενώ σούταρε με 54% στα δίποντα και 33% στα τρίποντα.

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