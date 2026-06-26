Οριστικό: Τέλος από τη Μιλάνο ο Μεσίνα

Οριστικά παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί ο Έτορε Μεσίνα, ολοκληρώνοντας έναν πολυετή και ιδιαίτερα επιτυχημένο κύκλο στον ιταλικό σύλλογο.

Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός είχε αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον περασμένο Νοέμβριο, διατηρώντας ωστόσο τον διοικητικό του ρόλο. Την Παρασκευή γνωστοποίησε στο συμβούλιο των μετόχων της EuroLeague την απόφασή του να αποχωρήσει και από τη συγκεκριμένη θέση, βάζοντας οριστικό τέλος στη συνεργασία του με την Αρμάνι.

Με την εξέλιξη αυτή ολοκληρώνεται μια επταετής παρουσία του Μεσίνα στον σύλλογο του Μιλάνου, διάστημα κατά το οποίο η ομάδα κατέκτησε συνολικά δέκα τίτλους, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο ιταλικό μπάσκετ.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες επιτυχίες ξεχωρίζουν τα τέσσερα πρωταθλήματα Ιταλίας, καθώς και οι υπόλοιποι εγχώριοι τίτλοι που πρόσθεσε στη συλλογή της η Αρμάνι κατά την περίοδο της παρουσίας του πολύπειρου προπονητή.