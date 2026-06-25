Μουσταφά Φαλ: Ένα θηρίο στα πράσινα - Οι λόγοι της απόκτησής του από τον Παναθηναϊκό

Με μια κίνηση-ματ που προκάλεσε αίσθηση ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τη μεταγραφική του δραστηριότητα για τη νέα σεζόν.

Οι «πράσινοι» με συνοπτικές διαδικασίες μετά την αποχώρηση του Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό και κάτω από άκρα μυστικότητα, κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με τον Γάλλο σέντερ, ο οποίος ανακοινώθηκε για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Φυσικά, για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε αυτή την κίνηση-ματ, άναψε το... πράσινο φως και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς πρόκειται για μια ιδανική έξτρα λύση στους ψηλούς.

Με δεδομένο πως ο θηριώδης (2.18μ.) Γάλλος σέντερ είχε ήδη κινήσει τις διαδικασίες για να αποκτήσει ελληνική ταυτότητα από την εποχή που ήταν στους Πειραιώτες και είχε τις διαβεβαιώσεις από την ελληνική πολιτεία πως θα την πάρει (χωρίς να έχει την παραμικρή εμπλοκή το Τριφύλλι), θεωρήθηκε ιδανική λύση για να καλύψει την τρίτη θέση στους ψηλούς, αγωνιζόμενος στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL χωρίς να πιάνει θέση ξένου.

Άλλωστε, τα στοιχεία που φέρνει στον Παναθηναϊκό έλειπαν τα προηγούμενα χρόνια και τα ήθελε ο «Ζοτς».

Ο Μουσταφά Φαλ είναι ένας παίκτης με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, ο οποίος είναι «σκιάχτρο» για τους αντιπάλους μέσα στη ρακέτα, δίνει τη δυνατότητα για διαφορετικού είδους άμυνα. Είναι παίκτης που μπορεί να «ματσάρει» σε όγκο και δύναμη ομάδες που έχουν ανάλογους ψηλούς (όπως ο Ταβάρες και ο Μιλουτίνοφ), ενώ παράλληλα δίνει και playmaking από τη θέση του σέντερ.