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Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, τυπικό πλέον να πάρει ελληνική ταυτότητα»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, υποδέχτηκε τον Μουστάφα Φαλ και αναφέρθηκε στο κομμάτι των ελληνοποιήσεων.

Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, τυπικό πλέον να πάρει ελληνική ταυτότητα»
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Με ανάρτησή του στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωστοποίησε τη μεταγραφή του Μουστάφα Φαλ στον Παναθηναϊκό AKTOR, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση των «πρασίνων» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ελληνοποιήσεων, υπογραμμίζοντας πως ο Παναθηναϊκός παραμένει πιστός στις αρχές του.

Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακοπουλου:

«Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Μουσταφά Φαλ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησής του εδώ και 1,5 χρόνο, με το ουσιαστικό μέρος αυτού να έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό μένει να εκδοθεί η ταυτότητά του.

Επομένως μένοντας πάντα πιστοί στις αρχές μας, ότι δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση ότι ο Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια θα είναι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας.

Συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις και δη τις τιμητικές πολιτογραφήσεις διότι δεν είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής Ελλάδας, που είναι πάνω απ' όλα η επίσημη αγαπημένη μας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

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