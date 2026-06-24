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Σενάριο για Ουόκαπ και Χάποελ Τελ Αβίβ από το Ισραήλ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ εξετάζει την περίπτωση του Τόμας Ουόκαπ, σύμφωνα με το «Israel Hayom».

Σενάριο για Ουόκαπ και Χάποελ Τελ Αβίβ από το Ισραήλ
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Νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Τόμας Ουόκαπ φέρνει στο προσκήνιο δημοσίευμα του «Israel Hayom», το οποίο συνδέει τον 33χρονο γκαρντ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η ισραηλινή ομάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση του παίκτη και εμφανίζεται έτοιμη να κινηθεί για την απόκτησή του, εφόσον παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι σχέσεις του Ουόκαπ με τον Ολυμπιακό έχουν επηρεαστεί το τελευταίο διάστημα, μετά και τις δηλώσεις του Τεξανού, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ τον έχει ξεχωρίσει ως βασικό υποψήφιο για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Κρις Τζόουνς.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις μεταγραφικές κινήσεις των «ερυθρόλευκων», με τις αφίξεις των Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να αυξάνουν τον ανταγωνισμό στην περιφέρεια και να διαμορφώνουν νέα δεδομένα στο ροτέισον της ομάδας.

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