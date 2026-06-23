«Συμφώνησε με τη Ζαλγκίρις για 2 χρόνια ο Βαλαντσιούνας»

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θα επιστρέψει στην Ευρώπη και την πατρίδα του, εφόσον μείνει ελεύθερος από τους Νάγκετς.

«Συμφώνησε με τη Ζαλγκίρις για 2 χρόνια ο Βαλαντσιούνας»
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Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Λιθουανός σέντερ έδωσε τα χέρια με τη Ζαλγκίρις για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά υπάρχει μια σημαντική παράμετρος.

Για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία θα πρέπει πρώτα ο Γιόνας Βαλαντσιούνας να μείνει ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς και να ολοκληρώσει την καριέρα του στο NBA.

Θυμίζουμε πως πέρυσι το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός είχε πετύχει ανάλογη συμφωνία, αλλά ο Λιθουανός σέντερ δεν μπόρεσε να αποδεσμευτεί από την ομάδα του Νίκολα Γιόκιτς.

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