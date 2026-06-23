«Συμφώνησε με τη Ζαλγκίρις για 2 χρόνια ο Βαλαντσιούνας»
Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θα επιστρέψει στην Ευρώπη και την πατρίδα του, εφόσον μείνει ελεύθερος από τους Νάγκετς.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Λιθουανός σέντερ έδωσε τα χέρια με τη Ζαλγκίρις για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά υπάρχει μια σημαντική παράμετρος.
Για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία θα πρέπει πρώτα ο Γιόνας Βαλαντσιούνας να μείνει ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς και να ολοκληρώσει την καριέρα του στο NBA.
Θυμίζουμε πως πέρυσι το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός είχε πετύχει ανάλογη συμφωνία, αλλά ο Λιθουανός σέντερ δεν μπόρεσε να αποδεσμευτεί από την ομάδα του Νίκολα Γιόκιτς.
22:45 MUNDIAL