Τυπικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Κένεθ Φαρίντ

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR αποτελεί ο Κένεθ Φαρίντ, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών και να ευχαριστεί τον Αμερικανό σέντερ για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο έμπειρος ψηλός αποχωρεί από το ρόστερ του «τριφυλλιού», με τις δύο πλευρές να ακολουθούν πλέον ξεχωριστούς δρόμους, ολοκληρώνοντας έτσι τη σύντομη κοινή τους πορεία.

Το μήνυμα του Παναθηναϊκού

«Κένεθ Φαρίντ, ευχαριστούμε που μοιράστηκες το πάθος και την αφοσίωσή σου μαζί μας. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο μέλλον σου, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά Manimal».