· Εφές Αναντόλου · Παναθηναϊκός · Ρεάλ Μαδρίτης

Στη λίστα του Λάσο ο Γιούρτσεβεν

Ο Τούρκος σέντερ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ισπανούς και δεν αποκλείεται να πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα του.

Στη λίστα του Λάσο ο Γιούρτσεβεν
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Την περίπτωση του Όμερ Γιούρτσεβεν φέρεται να τσεκάρει η Αναντολού Εφές.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο ψάχνεις λύσεις για την ενίσχυσή της στο «5» και το όνομα του Τούρκου σέντερ είναι στο μπλοκάκι του έμπειρου τεχνικού.

Σύμφωνα με το «Bebasket» ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού αναμένεται να μείνει άμεσα ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης και τότε θα ενταθούν οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών με τις πιθανότητες να επιστρέψει ο Γιούρτσεβεν στην πατρίδα του να είναι πολλές.

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