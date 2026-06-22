«Πλησίαζει στη Μπασκόνια ο Ερνανγκόμεθ»

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ψάχνει ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, με τον Ισπανό σέντερ να αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα μετά το τέλος των τελικών της ACB.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, επιθυμία του 32χρονου είναι να παραμείνει στην Ισπανία, με την Μπασκόνια να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες επαφές με τον δίδυμο αδερφό του Χουάντσο.

Μετά την αποχώρηση του Ντιακιτέ για το Ντουμπάι, οι «Βάσκοι» αναζητούν ενίσχυση στη φροντλάιν τους, με την περίπτωση του Ερνανγκόμεθ να αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο για την θέση του σέντερ.

Τη φετινή σεζόν σε 39 παιχνίδια στη EuroLeague, ο Ερνανγκόμεθ είχε κατά μέσο όρο 5.6 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ ανά αγώνα σε 13:32.