Τέλος από την Παρτίζαν ο Στέρλινγκ Μπράουν

Παρτιζάν και Στέρλινγκ Μπράουν κατέληξαν σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους, με τον παίκτη να αποχωρεί έναντι συμφωνημένου ποσού αποζημίωσης και να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε βασικό μέλος της περιφερειακής γραμμής της Παρτίζαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Τη φετινή σεζόν σε 37 παιχνίδια στη EuroLeague, ο Μπράουν είχε κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 2.3 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 28:08.