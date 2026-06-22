Συγκινημένος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι από εκεί πάνω»

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ο διοικητικός ηγέτης ρωτήθηκε για το αν η επιστροφή του «Ζοτς» ήταν το καλύτερο δώρο ψηλά στον ουρανό για τη γιορτή του πατέρα (σ.σ. για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, αλλά και τον Θανάση).

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με λίγες λέξεις: «Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι από εκεί πάνω, δεν θα πω κάτι άλλο. Και κάτι ακόμα: Μπορείτε να το φανταστείτε; Ο Ζέλικο επέστρεψε» κι άπαντες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.