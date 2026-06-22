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Συγκινημένος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι από εκεί πάνω»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν συγκινησιακά φορτισμένος στο τέλος της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έπειτα από ερώτηση που του έγινε για τον πατέρα του, Παύλο Γιαννακόπουλο.

Συγκινημένος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι από εκεί πάνω»
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Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ο διοικητικός ηγέτης ρωτήθηκε για το αν η επιστροφή του «Ζοτς» ήταν το καλύτερο δώρο ψηλά στον ουρανό για τη γιορτή του πατέρα (σ.σ. για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, αλλά και τον Θανάση).

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με λίγες λέξεις: «Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι από εκεί πάνω, δεν θα πω κάτι άλλο. Και κάτι ακόμα: Μπορείτε να το φανταστείτε; Ο Ζέλικο επέστρεψε» κι άπαντες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

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