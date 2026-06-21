Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η Euroleague για την επιστροφή του - «Εκεί που έχτισε μία δυναστεία»

Η είδηση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό προκάλεσε αίσθηση στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χώρο. Ο Σέρβος τεχνικός γυρίζει στην ομάδα με την οποία συνέδεσε το όνομά του, δημιουργώντας μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της.

Την αποκάλυψη έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δημοσιεύοντας κοινή φωτογραφία με τον έμπειρο προπονητή. Λίγο αργότερα, η «πράσινη» ΚΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία των δύο πλευρών για συνεργασία διάρκειας τριών ετών, χρησιμοποιώντας μόλις έντεκα λέξεις στην ανακοίνωσή της.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εξέλιξη δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Euroleague. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, η διοργάνωση ανάρτησε ειδικό γραφικό αφιερωμένο στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα:

«ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ

Ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου έχτισε μία δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια».