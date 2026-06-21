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«Τα δίνει όλα για την επιστροφή ΛεΝτέι η Παρτιζάν»

Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, η Παρτιζάν βρίσκεται σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Ζακ ΛεΝτέι, επιθυμώντας διακαώς την επιστροφή του Αμερικάνου ψηλού στο Βελιγράδι.

«Τα δίνει όλα για την επιστροφή ΛεΝτέι η Παρτιζάν»
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Σε διαπραγματεύσεις με την Παρτιζάν για μια πιθανή επιστροφή βρίσκεται ο Ζακ ΛεΝτέι, σύμφωνα με τη «Mozzart Sport». Ο 32χρονος Αμερικανός είχε αποχωρήσει από την ομάδα του Βελιγραδίου το καλοκαίρι του 2024, με το συμβόλαιό του με την Αρμάνι Μιλάνο να εκπνέει σε λίγες ημέρες και να μένει ελέυθερος.

Οι Σέρβοι αναφέρουν πως οι ιθύνοντες της Παρτιζάν κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να πείσουν τον ΛεΝτέι να επιστρέψει, με τις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών να είναι προχωρημένες.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο ΛεΝτέι είχε κατά μέσο όρο 13,1 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ ανά αγώνα σε 30 συμμετοχές στη EuroLeague.

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