· Ρεάλ Μαδρίτης

Marca: «Πιθανή η αποχώρηση Χεζόνια»

Ανάμεσα στους παίκτες που βλέπουν την πόρτα της εξόδου από τη Ρεάλ Μαδρίτης το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται ο Μάριο Χεζόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca».

Marca: «Πιθανή η αποχώρηση Χεζόνια»
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Επί τάπητος έχει τεθεί ο σχεδιασμός της Ρεάλ Μαδρίτης εν όψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τη χρονιά που μας πέρασε να ολοκληρώνεται δίχως τρόπαιο και να μετατρέπεται σε εφιάλτη για τη «Βασίλισσα».

Ανακατατάξεις έχουμε αρχικά στα διοικητικά, με τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ να αποτελεί παρελθόν από τη θέση του αθλητικού διευθυντή και τον Ρούντι Φερνάντεθ να τον διαδέχεται.

Όπως αναφέρει η «Marca», από τις πρώτες αρμοδιότητες της διοίκησης είναι η διαχείριση των αφίξεων αλλά και των αποχωρήσεων από την ομάδα.

Ανάμεσα σε αυτούς που φαντάζουν πιθανό το να αποχωρήσουν βρίσκεται και ο Μάριο Χεζόνια, όπου τη φετινή σεζόν ήταν εξαιρετικός, μετρώντας κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 12.4 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Την πόρτα της εξόδου από τους «Μερένγχες» βλέπουν επίσης οι Τσούμα Οκέκε, Ντέιβιντ Κράμερ και Τρέι Λάιλς, με το συμβόλαιο του τελευταίου να φτάνει στο τέλος.

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