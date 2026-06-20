Ολυμπιακός: Τέλος ο Φαλ

Ο Μουσταφά Φαλ αποτελεί πλέον παρελθόν για τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας μια κοινή πορεία πέντε ετών με τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του μέσω ενός ιδιαίτερου μηνύματος.

Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL, τραυματισμός που τον κράτησε εκτός δράσης για το μεγαλύτερο μέρος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, πανηγύρισε την κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων Ελλάδας, τριών Κυπέλλων Ελλάδας, τεσσάρων Σούπερ Καπ, καθώς και της φετινής Euroleague. Παράλληλα, αναδείχθηκε MVP των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος το 2024.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μουστάφα Φαλ.

Από το καλοκαίρι του 2021, που ο Γάλλος σέντερ φόρεσε τα ερυθρόλευκα, συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, κατακτώντας τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026. Ξεχωριστή στιγμή της πορείας του αποτέλεσε η ανάδειξή του σε MVP των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος το 2023.

Όμως, ο Μουστάφα Φαλ δεν κέρδισε μόνο τίτλους... Κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στους τελικούς του Ελληνικού πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 2025 και τον κράτησε εκτός δράσης σχεδόν ολόκληρη τη φετινή σεζόν, παρέμεινε μαχητής, δείχνοντας καθημερινά τον χαρακτήρα και τη δύναμη που τον διακρίνουν.

Μους σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής σου».