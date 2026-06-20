«Ολοκληρώνεται ο κύκλος του Μεσίνα στο Μιλάνο»

Τίτλοι τέλους πέφτουν στη συνεργασία μεταξύ του Έτορε Μεσίνα και της Αρμάνι Μιλάνο, με τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί οριστικά στο τέλος Ιουνίου μετά και την τυπική λήξη του συμβολαίου του.

Ο Μεσίνα το τελευταίο διάστημα διατηρούσε το πόστο του Προέδρου των Μπασκετικών Επιχειρήσεων στην Αρμάνι, κρατώντας ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα, είχε σταματήσει να ακολουθεί την ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια.

Το μέλλον του Hall of Famer τεχνικού, πάντως, δεν θα αργήσει να ξεκαθαρίσει, με τον δημοσιογράφο Λουίτζι Μάγκι να αναφέρει πως ο 66χρονος προπονητής βρίσκεται προ των πυλών της Ρόμα, έχοντας έρθει σε καταρχήν προφορική συμφωνία με την ομάδα του Πολ Ματιάσιτς, ετοιμάζοντας ένα νέο, φιλόδοξο project στην αιώνια πόλη.

Ο Μεσίνα άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο Μιλάνο, οδηγώντας την Αρμάνι στην κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων Ιταλίας (τα τρία ως head coach), ενώ την επανέφερε στην ελίτ της Ευρώπης με την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague το 2021.