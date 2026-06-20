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Παναθηναϊκός: «Βασικός στόχος ο Μπόνγκα» - Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

Ιταλικό δημοσίευμα βάζει τον Παναθηναϊκό Aktor δυνατά στο παιχνίδι για τον Άιζακ Μπόνγκα της Παρτιζάν, με αναφορές για σημαντική πρόταση και έντονο ενδιαφέρον για τον Γερμανό διεθνή.

Παναθηναϊκός: «Βασικός στόχος ο Μπόνγκα» - Όσα αναφέρουν στην Ιταλία
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Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, διατεθειμένος να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς της Euroleague.

Ο Γερμανός φόργουορντ της Παρτιζάν έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ομάδων το τελευταίο διάστημα, καθώς στο συμβόλαιό του υπάρχει buy out ύψους περίπου 700 χιλιάδων δολαρίων. Οι αμυντικές του ικανότητες σε συνδυασμό με το αξιόπιστο σουτ τριών πόντων τον καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή, μετρώντας 9,9 πόντους και 5,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα με το ιταλικό «BackDoorPodcast», ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται πλέον ως μια από τις ομάδες που έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του παίκτη. Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Γερμανός φόργουορντ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Παρά το γεγονός πως τις προηγούμενες ημέρες το όνομά του συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, πλέον ο Παναθηναϊκός δείχνει να είναι η ομάδα που είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να τον αποκτήσει, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική πρόταση προς την πλευρά του παίκτη».

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