«Η Ζαλγκίρις θέλει να κάνει δικό της τον Στέρλινγκ Μπράουν»

Η Ζαλγκίρις είναι διατεθειμένη να καταβάλλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Στέρλινγκ Μπράουν στην Παρτίζαν, προκειμένου να τον ντύσει στα πράσινα, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό βρίσκεται πλέον πολύ κοντά και στην περίπτωση του.

Ο 31χρονος γκαρντ πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν στην EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 13,7 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 37 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στο ροτέισον της σερβικής ομάδας.