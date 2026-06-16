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Σερβία: «Πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια»

Σερβικό δημοσίευμα από το «Mozzart Sport» υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας και συνολικής αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Σερβία: «Πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια»
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Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής «Mozzart Sport», ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την περίπτωση του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία της EuroLeague, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και φέρεται να έχει ήδη έτοιμη πρόταση για να κάνει πραγματικότητα την επιστροφή του στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται, οι «πράσινοι» προσφέρουν στον 65χρονο τεχνικό 3ετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Mozzart Sport, είναι έτοιμη μια προσφορά 5.000.000 ευρώ για τρεις σεζόν. Τώρα απλώς περιμένουμε την απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς», αναφέρει σχετικά το δημοσίευμα.

Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως στη Σερβία παραμένει έντονη η συζήτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής του Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η διοίκηση των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου προχωρά ήδη τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας με τον Ζοάν Πενιαρόγια, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για κάποια ανατροπή.

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