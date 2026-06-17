· Βιλερμπάν

Παρελθόν από τη Βιλερμπάν ο Σέλιας

Βιλερμπάν και Ζακ Σέλιας θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Παρελθόν από τη Βιλερμπάν ο Σέλιας
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Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζακ Σέλιας ανακοίνωσε η Βιλερμπάν, με τον Αμερικανό φόργουορντ να αποχωρεί από τον γαλλικό σύλλογο και να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Σέλιας αποτέλεσε μία από τις βασικές λύσεις της Βιλερμπάν στη φετινή EuroLeague, καταγράφοντας 36 συμμετοχές στη διοργάνωση. Σε 20 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα μέσο χρόνο συμμετοχής ανά αγώνα, είχε 6,7 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ και 0,4 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας παράλληλα 5,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Η ανακοίνωση της Βιλερμπάν:

«Ευχαριστούμε Ζακ

Όλο το κλαμπ σε ευχαριστεί για την αφοσίωσή σου, τον επαγγελματισμό σου και την ενέργεια που έφερες καθημερινά, στο γήπεδο όπως και εκτός αυτού κατά τη διάρκεια της θητείας σου με τις χρώματα της Βιλερμπάν.

Σου ευχόμαστε το καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας σου και πολλές επιτυχίες στα μελλοντικά σου προκλήσεις».

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