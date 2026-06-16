· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο · Ολυμπιακός

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Πίτερς

Ο Άλεκ Πίτερς αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Πειραιά, ετοιμάζοντας βαλίτσες για Ιταλία και την Αρμάνι Μιλάνο. 

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Πίτερς
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Ο Άλεκ Πίτερς αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό με τον ίδιο τον παίκτη να ρίχνει τίτλους τέλους στη συνεργασία του με την ομάδα του Πειραιά.

Το... διαζύγιο των δύο πλευρών ήταν κοινό μυστικό, με τον έμπειρο αθλητή όπως όλα δείχνουν να συνεχίζει την καριέρα του στην Ιταλία και την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Πίτερς με βίντεο που "ανέβασε" στα social media είπε το δικό του "αντίο" στην πρώην, πλέον, ομάδα του.

Ο Αμερικανός άσος τη φετινή σεζόν στην Euroleague μέτρησε με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα 7,5 πόντους και 2,8 ριμπάουντ, όντας ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στο Final Four.

https://www.instagram.com/reel/DZo0cOzoxch/
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