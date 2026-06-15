Μπουένο: «Δεν έχει υπογράψει ακόμα με τη EuroLeague η Ρεάλ»

Αμφίβολο παραμένει το μέλλον της Ρεάλ Μαδρίτης στη EuroLeague, με το τοπίο γύρω από τη συμμετοχή της «Βασίλισσας» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να παραμένει θολό.

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ξεκαθάρισε μέσω τοποθέτησής του στο LinkedIn πως η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει ακόμα τη 10ετή επέκταση, με τους «μερένχες» να εκφράζουν αμφιβολίες όσον αφορά τη μεγάλη χρονική διάρκεια της συμφωνίας.

«Ένα μικρό σχόλιο: η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει υπογράψει τίποτα ακόμη και το συμβούλιο της EuroLeague θα δεχτεί μόνο τη 10ετή ανανέωση. Η Ρεάλ το ξέρει αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας του θεσμού, στέλνοντας σαφές τελεσίγραφο στη Μαδρίτη.

Η απροθυμία ή η καθυστέρηση της «Βασίλισσας» συνδέεται άμεσα και με το NBA Europe, καθώς η νέα διοργάνωση αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της τον Οκτώβριο του 2027. Κάπως έτσι, η Ρεάλ θέλει να εξετάσει όλες τις επιλογές της για την επόμενη μέρα, με το ενδεχόμενο της μη συμμετοχής της στη EuroLeague να παραμένει ορθάνοιχτο.