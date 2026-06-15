Μπουένο: «Δεν έχει υπογράψει ακόμα με τη EuroLeague η Ρεάλ»
Με σχόλιό του στην πλατφόρμα του «LinkedIn», ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ξεκαθάρισε πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει υπογράψει ακόμα το νέο συμβόλαιο 10ετους διάρκειας με την διοργάνωση.
Αμφίβολο παραμένει το μέλλον της Ρεάλ Μαδρίτης στη EuroLeague, με το τοπίο γύρω από τη συμμετοχή της «Βασίλισσας» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να παραμένει θολό.
Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ξεκαθάρισε μέσω τοποθέτησής του στο LinkedIn πως η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει ακόμα τη 10ετή επέκταση, με τους «μερένχες» να εκφράζουν αμφιβολίες όσον αφορά τη μεγάλη χρονική διάρκεια της συμφωνίας.
«Ένα μικρό σχόλιο: η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει υπογράψει τίποτα ακόμη και το συμβούλιο της EuroLeague θα δεχτεί μόνο τη 10ετή ανανέωση. Η Ρεάλ το ξέρει αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας του θεσμού, στέλνοντας σαφές τελεσίγραφο στη Μαδρίτη.
Η απροθυμία ή η καθυστέρηση της «Βασίλισσας» συνδέεται άμεσα και με το NBA Europe, καθώς η νέα διοργάνωση αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της τον Οκτώβριο του 2027. Κάπως έτσι, η Ρεάλ θέλει να εξετάσει όλες τις επιλογές της για την επόμενη μέρα, με το ενδεχόμενο της μη συμμετοχής της στη EuroLeague να παραμένει ορθάνοιχτο.