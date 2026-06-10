Γκασόλ: «Το NBA Europe δεν θα είναι απλά βιώσιμο, αλλά και ένα μοντέλο ανάπτυξης για τις ομάδες»

Ο Πάου Γκασόλ αναφέρθηκε στο NBA Europe, τονίζοντας πως είναι μια ευκαιρία να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο πάθος, την αφοσίωση και την κουλτούρα, με την ψυχαγωγία και την ποιότητα ενός αθλητικού γεγονότος.

Γκασόλ: «Το NBA Europe δεν θα είναι απλά βιώσιμο, αλλά και ένα μοντέλο ανάπτυξης για τις ομάδες»
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Την πεποίθησή του ότι το φιλόδοξο πρότζεκτ του NBA Europe βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην υλοποίησή του εξέφρασε ο Πάου Γκασόλ, ο οποίος αποκάλυψε ότι συμμετέχει ενεργά στις σχετικές συζητήσεις και διεργασίες.

Ο θρύλος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ τόνισε πως η δημιουργία μιας νέας κορυφαίας διοργάνωσης υπό την ομπρέλα του NBA στην Ευρώπη δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό σενάριο, αλλά ένα σχέδιο που προχωρά με σταθερά βήματα.

Οι δηλώσεις του Γκασόλ:

«Το NBA Europe δεν είναι απλώς μια πρόταση. Πιστεύω ότι θα γίνει πραγματικότητα.

Είναι ένα μοντέλο που δεν θα είναι μόνο βιώσιμο, κάτι που δεν συνέβαινε τα τελευταία χρόνια, αλλά και ένα μοντέλο ανάπτυξης για τις ομάδες του αθλήματός μας.

Ο στόχος είναι επίσης να υπάρξει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρο το οικοσύστημα, από το NBA Europe μέχρι κάθε άλλη ευρωπαϊκή και εγχώρια λίγκα, αλλά και στα αναπτυξιακά προγράμματα και τις ομοσπονδίες. Όλο το οικοσύστημα θα επωφεληθεί από την εφαρμογή και τη στήριξη αυτού του μοντέλου.

Με αυτή τη νέα λίγκα, ο στόχος είναι να αναβαθμιστεί και να βελτιωθεί η εμπειρία του φιλάθλου σε έναν αγώνα μπάσκετ. Πιστεύω ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία και θα είναι κρίσιμο να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο πάθος, την αφοσίωση και την κουλτούρα του ευρωπαϊκού αθλητισμού, με την ψυχαγωγία και την ποιότητα ενός αθλητικού γεγονότος που θα προσφέρει η νέα διοργάνωση.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που μπορώ να είμαι μέρος αυτής της διαδικασίας και να συμβάλω ώστε να βρεθεί η απαραίτητη ισορροπία, χωρίς να χαθεί αυτό που κάνει μοναδικό τον ευρωπαϊκό αθλητισμό και τους φιλάθλους του».

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