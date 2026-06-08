«Στα υπόψιν του Ερυθρού Αστέρα ο Ματ Κοστέλο»

Την περίπτωση του Ματ Κοστέλο τσεκάρει , σύμφωνα με δημοσίευμα του «Direktno» ο Ερυθρός Αστέρας, με τις δυο πλευρές να βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις.

Η ομάδα του Βελιγραδίου έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την ενίσχυση στη θέση «5» να κρίνεται απαραίτητη.

Στη φετινή EuroLeague, ο Αμερικάνος σέντερ είχε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους και 3,9 ριμπάουντ , βοηθώντας τα μέγιστα στην πορεία της Βαλένθια μέχρι το Final Four.