Επιστρέφει στη Μπάγερν Μονάχου ο Τίμαν

Επαναπατρίζεται ο Γιοχάνες Τίμαν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Basket News» ο γερμανός ψηλός αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπάγερν Μονάχου, μετά τα δύο χρόνια που πέρασε στην Ιαπωνία με τη φανέλα των Γκάνμα Κρέιν Θάντερ.

Ο 32χρονος προέρχεται από πολύ καλή χρονιά όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 11.4 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ασίας.