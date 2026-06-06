Επιστρέφει στη Μπάγερν Μονάχου ο Τίμαν
Στη Μπάγερν Μονάχου αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Γιοχάνες Τίμαν, με τον γερμανό φόργουορντ να επιστρέφει στους Βαυαρούς μετά από δύο χρόνια θητείας στην Ιαπωνία.
Επαναπατρίζεται ο Γιοχάνες Τίμαν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Basket News» ο γερμανός ψηλός αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπάγερν Μονάχου, μετά τα δύο χρόνια που πέρασε στην Ιαπωνία με τη φανέλα των Γκάνμα Κρέιν Θάντερ.
Ο 32χρονος προέρχεται από πολύ καλή χρονιά όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 11.4 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ασίας.