· Παρτιζάν

Παρτιζάν: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Πεναρόγια»

Ζοάν Πεναρόγια και Παρτιζάν θα συνεχίσουν μαζί, με τον Ισπανό προπονητή να υπογράφει επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2028 με την ομάδα του Βελιγραδίου. 

Παρτιζάν: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Πεναρόγια»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο τιμόνι της Παρτιζάν μέχρι το 2028 θα βρίσκεται ο Ζοάν Πεναρόγια, με τον 57χρονο τεχνικό να υπογράφει προώρη επέκταση συνεργασίας με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mozzart Sport», ο Πεναρόγια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των διοικούντων της σερβικής ομάδας, δείχνοντας σημάδια βελτίωσης μετά την απομάκρυνση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Πεναρόγια είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με την Παρτιζάν να αποφασίζει να επεκτείνει τη συνεργασία κατά ένα χρόνο.

Με τον ισπανό στο τιμόνι οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου απέκλεισαν με «σκούπα» στα ημιτελικά της ABA Liga τον Ερυθρό Αστέρα και πλέον διεκδικούν το τρόπαιο κόντρα στη Ντουμπάι.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο με κουίζ για καλά διαβασμένους (vid.)

18:09 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αλλαγμένη η εξάδα ξένων των «ερυθρόλευκων» - Ποιοι έμειναν εκτός

17:45 SUPER LEAGUE 2

Επίσημα εποχή Στέλιου Μαλεζά στη Νίκη Βόλου

17:12 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Παραμένει «πράσινη» η αρχηγός, Πέννυ Ρόγκα!

17:00 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Εγκρίθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Α.Ο.

16:59 EUROLEAGUE

Παρτιζάν: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Πεναρόγια»

16:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» αποκάλυψε τη... βόμβα του Πέρεθ αν εκλεγεί

16:27 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός: Τέλος και επίσημα ο Σαραγόσα

15:56 SUPER LEAGUE

Οι Βραζιλιάνοι συνεχίζουν να επιμένουν για Παναθηναϊκό και Φερεϊρίνια

15:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: «Καρφιά από τον Σλοτ – Έντονη δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια»

15:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στην Τότεναμ ο Άντι Ρόμπερτσον

15:28 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Ναζ Μήτρου - Λονγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας