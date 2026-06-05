Παρτιζάν: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Πεναρόγια»

Στο τιμόνι της Παρτιζάν μέχρι το 2028 θα βρίσκεται ο Ζοάν Πεναρόγια, με τον 57χρονο τεχνικό να υπογράφει προώρη επέκταση συνεργασίας με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mozzart Sport», ο Πεναρόγια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των διοικούντων της σερβικής ομάδας, δείχνοντας σημάδια βελτίωσης μετά την απομάκρυνση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Πεναρόγια είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με την Παρτιζάν να αποφασίζει να επεκτείνει τη συνεργασία κατά ένα χρόνο.

Με τον ισπανό στο τιμόνι οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου απέκλεισαν με «σκούπα» στα ημιτελικά της ABA Liga τον Ερυθρό Αστέρα και πλέον διεκδικούν το τρόπαιο κόντρα στη Ντουμπάι.