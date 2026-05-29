· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την Euroleague - Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και είχε συνάντηση με τους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής επιτυχίας.

Ολυμπιακός: Στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την Euroleague - Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, να υποδέχεται την αποστολή των «ερυθρόλευκων».

Το «παρών» έδωσαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος Σκινδήλιας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Τόμας Ουόκαπ, οι οποίοι παρέδωσαν στον Πρωθυπουργό μία μπάλα με τις υπογραφές της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τα μέλη της ομάδας και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το τρόπαιο της EuroLeague.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση γύρω από την κατάκτηση του Ολυμπιακού, με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει εκ νέου τα συγχαρητήριά του προς την ομάδα του Πειραιά για την κατάκτηση του τίτλου.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:20 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Πλησιάζει στην Κρήτη ο Μπουχαλάκης

13:12 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οριστικά στους ισχυρούς στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

13:02 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την Euroleague - Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:39 CHAMPIONS LEAGUE

Με δύο 18χρονους στην αποστολή για τον τελικό η Παρί Σεν Ζερμέν

12:39 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός: Κάτοικος Ρόδου μέχρι το 2028 ο Καράμπελας

12:23 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Εκκίνηση στον τρίτο γύρο με Τζόκοβιτς - Το πρόγραμμα της Παρασκευής

12:18 BET ON

O τελικός του Champions League με 500+ αγορές και «Super Aλλαγή»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

12:18 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Με Αναστασίου στον πάγκο και τη νέα σεζόν

11:57 SUPER LEAGUE

Άρης: Το αντίο του Αθανασιάδη - Οδεύει προς Ηρακλή

11:53 MVP

H πρωινή ρουτίνα ήταν πάντα για άντρες με στόχο

11:43 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Άκυρο» Λουτσέσκου σε Μπεσίκτας - Χαρούμενος στην Ελλάδα και τον «Δικέφαλο»

11:32 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: «Δένει» τον Χατζηλάμπρου με τετραετές συμβόλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας