Ολυμπιακός: Στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την Euroleague - Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, να υποδέχεται την αποστολή των «ερυθρόλευκων».

Το «παρών» έδωσαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος Σκινδήλιας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Τόμας Ουόκαπ, οι οποίοι παρέδωσαν στον Πρωθυπουργό μία μπάλα με τις υπογραφές της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τα μέλη της ομάδας και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το τρόπαιο της EuroLeague.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση γύρω από την κατάκτηση του Ολυμπιακού, με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει εκ νέου τα συγχαρητήριά του προς την ομάδα του Πειραιά για την κατάκτηση του τίτλου.