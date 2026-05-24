Σκαριόλο: «Τα φάουλ του Λάιλς έπαιξαν ρόλο, θα ξαναδούμε το ματς για να δούμε τι συνέβη»

Η Ρεάλ των χιλίων προβλημάτων «λύγισε» στο τέλος από τον Ολυμπιακό και την ατυχία. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, στη δήλωσή του μετά τον τελικό του Telekom Center Athens, μίλησε για το χαμένο τρίποντο ισοφάρισης στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά και τα φάουλ που χρεώθηκαν ανεξήγητα οι παίκτες του, όπως ο Λάιλς.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Σταθήκαμε πολύ καλά. Χάσαμε ένα τρίποντο για να ισοφαρίσουμε. Ο Ολυμπιακός είναι τεράστια ομάδα. Τους δίνω τα εύσημα αλλά είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Ήταν καλό το σουτ του Φελίζ. Οι λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο, τα φάουλ του Λάιλς. Θα ξαναδούμε το παιχνίδι και θα δούμε τι συνέβη».