· Ολυμπιακός

Euroleague Final Four 2026, Μπαρτζώκας: «Το αξίζαμε»

Ο προπονητής του Ολυμπιακός στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και συνεχάρη κόσμο και αντιπάλους μετά τον τελικό της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός άξιζε την κατάκτηση της Euroleague, μετά τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό.

Ο Έλληνας τεχνικός, μιλώντας στη Euroleague TV μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ανέφερε:

«Το αξίζαμε. Υποφέραμε απέναντι σε μια τεράστια ομάδα όπως η Ρεάλ και ήταν ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Κοιτάζοντας όλη τη σεζόν, αλλά και την εικόνα μας στα playoffs, θεωρώ πως δικαιούμασταν αυτόν τον τίτλο.

Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στον κόσμο και φυσικά στους παίκτες. Στο ημίχρονο είπαμε πως έπρεπε να περιορίσουμε τον Λάιλς, που είχε μπει εξαιρετικά στο ματς. Η Ρεάλ πέτυχε δύσκολα σουτ, όμως στο τέλος βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε.

Αξίζουν συγχαρητήρια και στη Ρεάλ για την εικόνα που παρουσίασε μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα».

